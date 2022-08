Dem Essenslieferdienst zufolge ist er aktuell vermutlich der am schnellsten wachsende Lieferdienst. Das Unternehmen sieht sich beim Profitabilitätsziel auf Kurs, trotz gedämpfter Konsumlaune. Im dritten Quartal will der MDAX-Konzern mit seinem größten Segment rund um die Vermittlung und Auslieferung von Essen die bereinigte operative Gewinnschwelle erreichen. Darin sei auch der vielfach kritisierte Zukauf von Glovo enthalten.

Hier Aktien provisionsfrei kaufen

Zudem soll der Bruttowarenwert ohne Glovo um mindestens 26 Prozent zulegen. Just Eat Takeaway.com aus den Niederlanden peilt beim mit dem GMV vergleichbaren Bruttotransaktionswert (GTV) ein Plus im einstelligen mittleren Prozentbereich an und der britische Konkurrent Deliveroo, an dem Delivery Hero auch beteiligt ist, rechnet inzwischen mit Zuwächsen von bis zu zwölf Prozent.

Im laufenden dritten Quartal will Delivery Hero den Angaben zufolge den Bruttowarenwert (GMV) um knapp elf Prozent auf 10,6 Mrd. Euro steigern. In Asien - dem größten Markt des weltweit tätigen Konzerns - wird ein Zuwachs von acht Prozent anvisiert. Von April bis Juni kam der Konkurrent des Lieferando-Eigners Just Eat Takeaway.com noch auf ein GMV-Plus von 18 Prozent auf 9,9 Mrd. Euro. Die Abschwächung des Wachstums begründete das Unternehmen damit, dass Menschen nach der Corona wieder häufiger ausgehen und draußen essen - vor allem „in diesem heißen Sommer". Die Inflation wirke sich hingegen kaum aus.

Inzwischen liefert das Berliner Unternehmen nicht mehr nur Restaurantessen aus, sondern auch Lebensmittel. Dafür wurde ein Lagernetz aufgebaut, das inzwischen weltweit aus 1.125 Standorten besteht. Allerdings verschlingt das auch viel Geld. Deshalb sollen Blick einige Lager in der zweiten Jahreshälfte geschlossen werden.

Delivery Hero-Aktie auf Erholungskurs

Die Aktie von Delivery Hero steckt in einem mittelfristigen Abwärtstrend, kann sich in den vergangenen Wochen aber deutlich erholen. Aktuell wird die 200-Tagelinie (rot) getestet, allerdings legt der MACD (Momentum) eine Pause ein. Auf Jahressicht hat die Aktie aber immer noch knapp 50 Prozent verloren.