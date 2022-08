FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Mittwoch in Schlagdistanz zur runden Marke von 14 000 Punkten bleiben. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Kursplus von 0,27 Prozent auf 13 948 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird 0,4 Prozent höher erwartet.

Rückenwind kommt von den Börsen in den USA und Asien. In New York ging am Vortag die Erholungsrally weiter. In Tokio und Hongkong trieb die Hoffnung auf weitere Maßnahmen Chinas zur Stützung der Wirtschaft die Kurse an.