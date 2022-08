CREDIT SUISSE stuft ProSiebenSat.1 auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Quartalszahlen von 8,70 auf 7,29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zwar sei das erste Halbjahr des Medienkonzerns solide verlaufen, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr berge jedoch gesamtwirtschaftliche Risiken für die Ergebnisse. Große internationale Organisationen wie der Internationale Währungsfonds und die OECD hätten Wachstumsprognosen für Deutschland 2022 von unter zwei Prozent./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 03:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,24 % auf 8,488EUR erreicht.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Matthew Walker

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 7,29

Kursziel alt: 8,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m