BERNSTEIN RESEARCH stuft Evonik auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Umsatzwachstum der Chemielieferanten für Haus- und Körperpflegeprodukte sowie für die Lebensmittelhersteller bleibe hoch, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Evonik und BASF zählten mit Blick zurück auf das zweite Quartal zu den "Sternen" in der Branche. Die Bewertung von Evonik befinde sich derweil in einer Talsohle./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 15:46 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 04:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,48 % auf 21,14EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Gunther Zechmann

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m