JEFFERIES stuft British American Tobacco auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco von 4300 auf 4500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rund um die Geschäfte mit traditionellen, brennbaren Tabakprodukten habe es zuletzt Sorgen unter den Investoren gegeben, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese seien aber unbegründet, denn diese Produkte hätten kaum Auswirkungen auf die Bewertung. Viel wichtiger seien die anstehenden Zulassungen neuartiger Tabakprodukte. Hier rechnet Bennett mit grünem Licht der Behörden./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 21:19 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 00:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,07 % auf 40,76EUR erreicht.