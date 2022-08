JOYSBIO HAT NEUE AFFENPOCKEN-SCHNELLTESTS ENTWICKELT

TIANJIN, China, 17. Aug. 2022 /PRNewswire/ - JOYSBIO, einer der weltweit führenden Hersteller von Lateral-Flow-Schnelltestkits, ist stolz darauf, die Entwicklung von zwei Affenpocken-Tests bekannt zu geben, die beide in 15 Minuten oder weniger Ergebnisse liefern. JOYSBIO hat kürzlich einen Affenpocken-Antigen-Schnelltest und einen Affenpocken-IgM/IgG-Antikörper-Schnelltest auf den Markt gebracht, die beide mit CE-IVD gekennzeichnet sind. Der Antigentest untersucht Proben aus menschlichem Serum, Plasma, Vollblut, Rachenabstrich, Speichel oder Läsionsexsudat auf das Vorhandensein von Affenpockenvirus-Antigenen. Beim IgM/IgG-Antikörpertest werden mit ein paar Tropfen Blut die Antikörper ermittelt, die der Körper einer Person nach der Affenpockeninfektion gebildet hat. Beide Tests werden derzeit in Europa klinisch getestet und haben bei infizierten Patienten zuverlässige Ergebnisse gezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter https://en.joysbio.com/monkeypox-rapid-test-kit/ .

„Nach COVID-19 folgt nun ein weiteres globales Gesundheitsproblem, die Affenpocken", sagte Rick Zhang, Business Development Director bei JOYSBIO. „Zum Glück gibt es Behandlungen für Affenpocken, die die schmerzhaften Läsionen und die Wahrscheinlichkeit des Todes verringern können. Es gibt auch einen Impfstoff gegen diese Krankheit, da sie schon sehr lange bekannt ist. Doch bevor die Patienten behandelt werden können, müssen sie erst einmal richtig diagnostiziert werden. Affenpocken sehen aus wie viele andere Pockenkrankheiten. Unsere Tests sind ein großartiges Hilfsmittel für Angehörige der Gesundheitsberufe, vor allem wenn sie nur begrenzten Zugang zu PCR-Tests haben

Die Affenpocken haben in der Allgemeinbevölkerung eine Sterblichkeitsrate von 0,1% bis 11%, sind aber bei Kindern sehr viel bedenklicher, da die Sterblichkeitsrate in die Höhe schnellen kann. Zu wissen, dass man eine Krankheit hat, ist immer der erste Schritt, um sie zu überleben. Mit den JOYSBIO Affenpocken-Antigen- und -Antikörper-Schnelltests lassen sich diese Fragen viel schneller beantworten, so dass das Gesundheitspersonal sich selbst und die Öffentlichkeit besser schützen kann.

„Bei JOYSBIO", so Zhang, „sind entschlossen, mit allen infektiösen Bedrohungen der Menschheit Schritt zu halten. Wir werden unsere bestehenden Tests weiter verbessern und bei Bedarf neue entwickeln. Je früher man weiß, dass man krank ist, desto eher kann man proaktiv Maßnahmen ergreifen, um eine Ausbreitung zu verhindern und sich selbst zu versorgen."

Informationen zu JOYSBIO

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. ist ein auf Forschung und Entwicklung fokussiertes chinesisches Biotechnologieunternehmen, das qualitativ hochwertige medizinische In-vitro-Diagnose (IVD)-Schnelltestkits sowie revolutionäre kundenspezifische Reagenzienkits entwickelt, herstellt und in alle Teile der Welt liefert. JOYSBIO wurde von einem Team von Fachleuten mit langjähriger kombinierter Erfahrung in den Bereichen Technik, Marketing/Vertrieb, Betrieb und Herstellung in dieser Branche gegründet. JOYSBIO ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Lateral-Flow-Testkits, der während des COVID-19-Ausbruchs mehr als 200 Millionen Einheiten von SARS-COV-2-Schnelltestkits geliefert hat.

