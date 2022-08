STS Group: Gemischte Halbjahresbilanz

Nach Darstellung von SMC-Research habe die STS Group AG im ersten Halbjahr in einem schwierigen Marktumfeld einen Umsatzrückgang und eine ausgeprägte Ertragsdelle hinnehmen müssen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht gute Chancen, dass bald die Trendwende gelingt, stuft die Aktie aber bis dahin mit „Hold“ ein.

STS habe laut SMC-Research eine gemischte Halbjahresbilanz vorgelegt. Insbesondere das Geschäft in China habe stark gelitten, da der dortige Markt für schwere Nutzfahrzeuge nach dem Auslaufen einer Sonderkonjunktur massiv eingebrochen sei. Demgegenüber haben die beiden anderen Sparten Plastics und Materials, deren Schwerpunkt in Europa liege, deutlich zulegen und auch das EBITDA verbessern können. Insgesamt habe STS in den ersten sechs Monaten eine Umsatzkontraktion um 12,9 Prozent auf 117,4 Mio. Euro hinnehmen müssen, die zu einem EBITDA-Rückgang von 13,8 auf 2,9 Mio. Euro geführt habe. Für das Gesamtjahr erwarte das STS-Management trotzdem weiterhin nur einen leichten Umsatzrückgang (der sich entsprechend auch auf das EBITDA auswirke), was eine Markterholung in China impliziere.