Am 11. August 2022 meldete Innocan erste Ergebnisse einer Studie an Hunden, die eine Bioverfügbarkeit von CBD mit Innocans LPT-Technologie von fast 100 % zeigten, verglichen mit einer Bioverfügbarkeit von 6,5-20 % beim Menschen bei oraler Verabreichung.

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 17. August 2022 - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich, positive Teilergebnisse einer Pilot-Schmerzstudie an Hunden bekannt zu geben, in der die liposomale LPT-CBD-Verabreichungsplattform verwendet wird.

Innocan Pharma erreicht präklinischen Endpunkt in einer Pilot-Schmerzstudie an Hunden, in der die LPT-Liposomtechnologie angewendet wird

