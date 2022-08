West Mining schließt erste Diamantbohrungen 2022 auf dem Gold-Kupfer-Projekt Kena in BC ab

Vancouver, British Columbia - 17. August 2022 – West Mining Corp. („West“ oder das „Unternehmen“) (CSE: WEST) (OTC: WESMF) freut sich, den Abschluss der ersten Phase des Diamantbohrprogramms 2022 in der Zone Gold Mountain auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt Kena im Südosten von British Columbia bekannt zu geben. Das über 9.000 Hektar große Projekt Kena umfasst die Konzessionsgebiete Kena, Daylight und Athabasca, die sich entlang eines 20 Kilometer langen Mineralisierungsgürtels erstrecken.

Das Konzessionsgebiet Kena beherbergt mehrere große Gold- und Kupferzonen. Die Zonen Kena Gold und Gold Mountain enthalten die jüngsten Goldressourcen, die 2,77 Millionen Unzen Gold in der Kategorie vermutet und 0,56 Millionen Unzen Gold in der Kategorie angedeutet bei einem Cut-off-Gehalt von 0,25 g/t umfassen (Bird, 2021; siehe Pressemeldung vom 11. Mai 2021).

Neue 3D-Modellierungen und Bilder haben die aktuellen Bohrziele identifiziert, die die für die Erweiterung offene Goldressource in der Zone Gold Mountain mit Stepout-Bohrungen in Richtung Norden und Westen aufwerten und erweitern sollen. Die Goldmineralisierung im Ressourcengebiet besteht aus sehr hochgradigen, stark verkieselten Erzfällen, die von breiten Mänteln mit beständiger eingesprengter Goldmineralisierung umgeben sind. Die Zone kreuzt die permissive geologische Grenze zwischen der vulkanischen Einheit Elise und der intrusiven Einheit Silver King und erstreckt sich über mehr als 300 Meter bis in die alterierte, brekziöse Intrusion.

Frühere hochgradige Abschnitte in der Zone Gold Mountain, die sich innerhalb des vor kurzem modellierten Zielgebiets befinden, umfassen mehr als 100 Bohrdurchörterungen mit einem Gehalt von mehr als 5 g/t auf Abschnitten von durchschnittlich 2 Metern. Diese Abschnitte beinhalten sehr hochgradige Abschnitte wie in Bohrloch 01GM-03, das 29,84 g/t Au auf 2,0 Metern und 240,07 g/t Au auf 1,23 Metern lieferte, und in Bohrloch 01GM-08, das 172,10 g/t Au auf 2,0 Metern und 13,82 g/t Au auf 2,0 Metern lieferte (siehe Pressemeldung vom 16. März 2022). Die breiten eingesprengten Goldhöfe aus mehreren der modellierten Bohrlöcher beinhalten wahre Mächtigkeiten von über 100 Metern mit einem Gehalt von über 1 g/t Au.