Am 28. Juli präsentierte Apple seine jüngste Bilanz zum dritten Quartal 2022. Dabei wurde ein Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar gemeldet, was einem Zuwachs von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Zudem verzeichnete Apple in diesem Quartal einen Nettogewinn in Höhe von 19,4 Milliarden Dollar. Damit konnte das Unternehmen den Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent steigern. Der Quartalsgewinn pro verwässerter Aktie wurde mit 1,20 US-Dollar festgelegt. Diese Zahlen wurden von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen. Star-Investor Warren Buffett hat seinen Anteil an Apple im Vorfeld der Quartalszahlen weiter ausgebaut. So hielt Berkshire Ende Juni 894,8 Millionen Apple-Aktien mit einem Wert von 122,3 Milliarden Dollar. Das sind knapp fünf Millionen Aktien mehr als drei Monate zuvor, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

