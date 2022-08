Gute Vorgaben der Wall Street stützten die Börsen in Fernost. Für die Gewinne in Japan verwiesen die Marktstrategen der Deutschen Bank auch auf die stärker als erwartet gestiegenen Exporte. Diese seien zum 17. Mal in Folge gewachsen. Der Nikkei 225 schloss 1,23 Prozent fester mit 29 222,77 Punkten.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch zugelegt. In Japan stiegen die Kurse deutlich, während es an den anderen Börsen etwas verhaltener nach oben ging.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer