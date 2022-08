Barsele Minerals stockt Privatplatzierung auf 2 Millionen Dollar auf

16. August 2022 – Vancouver, British Columbia: Barsele Minerals Corp. (TSX.V:BME) (das „Unternehmen“ oder „Barsele“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der starken Nachfrage seitens der Zeichnungsinteressenten seine bereits zuvor angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) auf 6.666.666 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zum Preis von 0,30 Dollar pro Einheit aufgestockt hat, um damit einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu rund 2.000.000 Dollar zu generieren.

Alle weiteren Bestimmungen der am 12. August 2022 angekündigten Platzierung bleiben aufrecht. Der Abschluss der Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 23. August 2022 stattfinden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (die „TSXV“).

Erwartungsgemäß werden sich auch bestimmte Insider an der Platzierung beteiligen. Die Platzierung gilt daher gemäß der Vorschrift „Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions“ („MI 61-101“) als eine „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ (related party transaction). Die Platzierung ist durch die Anwendung der Abschnitte 5.5(b) und 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101 von den formalen Anforderungen hinsichtlich der Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre befreit, da die Aktien an der Börse TSXV gehandelt werden und der faire Marktwert der Beteiligung der Insider voraussichtlich unter 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens liegen wird (Berechnung entsprechend den Zwecken der Vorschrift MI 61-101).

Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung („U.S. Securities Act“) noch nach einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, außer dies ist mit den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen vereinbar bzw. es besteht eine Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot bzw. Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar, und es findet auch kein Verkauf der Wertpapiere in einem anderen Rechtsstaat, wo ein solches/r Angebot, Vermittlungsangebot oder Verkauf ungesetzlich wäre, statt.