Deutsche Anleihen geben etwas weiter nach

Aktuell erweist sich die freundliche Stimmung am Aktienmarkt als Belastung für die festverzinslichen Staatspapiere. An den Börsen sorgten zuletzt nachlassende Inflationsängste für gute Stimmung, sodass Anleihen kaum gefragt waren.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch nach ihren deutlichen Vortagsverlusten etwas weiter abgerutscht. Am Vormittag gab der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,24 Prozent auf 155,55 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 0,98 Prozent.

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit dann auf die US-Einzelhandelsumsätze. Im Juni waren diese noch im Monatsvergleich um 1,0 Prozent gestiegen. Was auf den ersten Blick nach einem soliden Plus aussehe, sei aber stark durch die hohe Inflation in den USA getrieben, die die nominale Veränderung der Einzelhandelsumsätze stütze, schrieb Analyst Sebastian Fellechner von der DZ Bank.

Für den Juli rechnet der Experte nun mit einem leichten nominalen Anstieg. "In Summe ist die US-Konsumlaune aber als schlecht zu beurteilen", resümierte er. Verbraucher und Einzelhändler verspürten im Hinblick auf die Teuerung hohe Unsicherheit./la/mis

BUND Future an der Börse Eurex hat ein Minus von -0,29 % auf 155,4EUR erreicht.