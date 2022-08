München (ots) -



- Sechs Prozent finanzieren Urlaub größtenteils per Dispo, acht Prozent

teilweise

- 27 Prozent der Urlauber*innen überziehen das Konto mit mehr als 1.000 Euro

- Ihren Dispo nutzen 15 Prozent länger als zwölf Monate oder sind dauerhaft im

Minus



Finanzielle Engpässe sind für Urlauber*innen in diesem Jahr kein Hindernis: 14

Prozent der Deutschen sind bereit, für die Urlaubskosten ihr Konto mit einem

Dispositionskredit zu überziehen. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von

ca. zehn Millionen Menschen.1) Dabei nutzen acht Prozent der Verbraucher*innen

den Überziehungsrahmen für einen Teil der Urlaubskosten. Sechs Prozent

finanzieren ihre Ausgaben größtenteils per Dispo. Fünf Prozent nutzen für den

Urlaub einen Ratenkredit.





"Der Dispo ist eine der teuersten Kreditformen überhaupt" , sagt Dr. StefanEckhardt, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "So den Urlaub zu finanzieren hatgravierende Folgen, denn das Minus auf dem Konto steigt Monat für Monat weiter."27 Prozent der Urlauber*innen überziehen das Konto mit mehr als 1.000 Euro27 Prozent der Disponutzer*innen benötigen eine vierstellige Summe für dieUrlaubsfinanzierung, zwölf Prozent über 1.500 Euro. Knapp zwei Drittel derBefragten gaben an, mit bis zu 500 Euro (37 Prozent) bzw. 501-1.000 Euro (30Prozent) ins Minus zu rutschen. Das kostet durchschnittlich 9,43 ProzentZinsen.2) Für 15 Prozent der Befragten sind das längerfristige Kosten, da sieden Dispo für mehr als zwölf Monate (sieben Prozent) nutzen oder dauerhaft imMinus (acht Prozent) sind."Besonders langfristige Disponutzer*innen sollten ihr Konto mit einemRatenkredit ausgleichen und die teure Dauernutzung beenden" , sagt Dr. StefanEckhardt. "Für solche Kredite fallen nur etwa die Hälfte der Zinsen an und einegeregelte Rückzahlung in monatlichen Raten bringt Ordnung in die eigenenFinanzen."Durch Umschuldung könnten Verbraucher*innen 1,6 Mrd. Euro im Jahr sparenVerbraucher*innen, die im vergangenen Jahr ihr Girokonto mit einem Ratenkreditbei CHECK24 ausgeglichen haben, zahlten dafür einen durchschnittlichen Zinssatzvon nur 4,14 Prozent eff. p. a.3) Dadurch sparten sie mehr als die Hälfte imVergleich zu den Dispozinsen.Im Juni 2022 waren die privaten Haushalte in Deutschland laut Bundesbank mit 30Mrd. Euro an revolvierenden Krediten und Überziehungskrediten verschuldet.4)Würden alle Verbraucher*innen auf einen günstigeren Ratenkredit setzen, könntensie so 1,6 Mrd. Euro im Jahr sparen.Digitaler Kreditabschluss spart den Gang zur Post- oder BankfilialeSeit Anfang 2017 ermöglicht CHECK24 die komplett digitale Aufnahme eines