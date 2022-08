JPMORGAN stuft Uniper auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper nach Halbjahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Das Zahlenwerk sei zwar schwach, stehe aber wohl kaum im Fokus angesichts des Ausmaßes der Verknappung von russischem Gas, das den Energiekonzern derzeit belaste, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Negativ wirkten auch geringere Produktionskapazitäten auf dem britischen Absatzmarkt. Bessere Nachrichten gebe es zum Gasgeschäft, rechne man die Belastungen im Zusammenhang mit Russland heraus./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 07:47 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 07:48 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Uniper Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -9,76 % auf 7,03EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Vincent Ayral

Analysiertes Unternehmen: Uniper

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 5,50

Kursziel alt: 5,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m