Verwerfungen in Q2 dürften Privatisierung wenig beeinflusst haben

ACCENTRO wird am 31.8. die H1-Zahlen vorlegen. Nach einem starken Q1 (Privatisierungserlöse: +21,1% yoy) erwarten wir auch in Q2 bereits vor Blockverkäufen hohe Erlöse aus der Privatisierung, worauf u.E. der fortgesetzte Preisauftrieb bei Wohnimmobilien hindeutet.

Phase der Preisanstiege dauert an: Nach Daten des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) legten die Preise für Wohnimmobilien in Q2 gegenüber dem Auftaktquartal um 2,5% zu, im Vorjahresvergleich stand sogar ein Plus von 10,1% zu Buche. Damit trotzte die Preisentwicklung bislang den Verwerfungen im Marktumfeld. So stiegen die Bauzinsen mit 10-jähriger Sollzinsbindung bis Ende Juni auf in der Spitze 3,42%, was den höchsten Stand seit mehr als 10 Jahren markierte. Diese neuen Rahmenbedingungen dürften sich jedoch erst verzögert auf die Nachfrage auswirken, sodass wir mit Einzelprivatisierungserlösen in Q2 deutlich über jenen des Vorquartals (Q1: 29,3 Mio. Euro) und einem leichten Zuwachs gegenüber der hohen Vorjahresbasis (Q2/21: 36,7 Mio. Euro; +90,7% yoy) rechnen. Sollte der Nutzen-Lasten-Wechsel des Blockverkaufs in Rostock (vgl. Comment vom 05.07.) noch in Q2 erfolgt sein, dürfte der Vorjahreswert sogar signifikant übertroffen worden sein.



[Grafik]



Wohnraumbedarf strukturell hoch: Generell bleiben Wohnungen ein knappes Gut, zumal der Wohnungsbestand in Deutschland in 2021 lediglich um 280.000 Einheiten angewachsen ist (+0,7% yoy; Quelle: Destatis). Nach einer Umfrage des Proptechs Pricehubble erwarten daher auch 44% der befragten Marktexperten in den nächsten 12 Monaten einen weiteren Anstieg der Wohnimmobilienpreise (dv. erw. 17% Preisanstiege >20%), während 38% mit fallenden Preisen rechnen. Zugleich sind die Wohnungsmieten in Q2/22 laut ImmoScout24 weiter gestiegen (+1,0% qoq), was vor allem für B- und C-Städte gelten sollte. Vor diesem Hintergrund erachten wir ACCENTROs Diversifizierungsstrategie und den starken Ausbau des Mietbestands abseits der A-Städte als Stabilitätsfaktor, sodass uns auch die Prognose der Mieterlöse für 2022 (MONe: 20,2 Mio. Euro; Q1: 4,0 Mio. Euro) haltbar erscheint. Als zu ambitioniert könnten sich jedoch die Provisionsprognosen aus der ImmoScout-Kooperation erweisen (2022e: 4,0 Mio. Euro), die vor allem aus dem Neubausegment resultieren sollen.



Fazit: Die Indikatoren für Q2 deuten auf eine Fortsetzung der positiven Umsatzentwicklung hin. Zugleich erweist sich die zunehmend breitere Aufstellung ACCENTROs mit Blick auf die verschiedenen Szenarien im Immobilienmarkt als sinnvoll, sodass wir den Investment Case als intakt erachten und unser Rating "Kaufen" sowie das Kursziel von 9,00 Euro bestätigen.







