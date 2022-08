Arçelik, die Muttergesellschaft von Beko und Grundig, wird auf der IFA 2022 in Berlin ihre neuesten Produktinnovationen vorstellen. Ergänzend dazu wird Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, in seiner Keynote am Freitag, den 2. September um 14 Uhr, den Klimanotstand ansprechen.

ISTANBUL, 17. August 2022 /PRNewswire/ -- Arçelik, die Muttergesellschaft führender Haushaltsgerätemarken wie Beko und Grundig, stellt das traditionelle Nachhaltigkeitsmodell, das heute so viele Verbrauchermarken prägt, in Frage. In seiner Keynote auf der IFA Berlin am Freitag, den 2. September, wird Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, die Branchenführer dazu auffordern, sich Gedanken darüber zu machen, auf welche Weise ihre Unternehmen die Umwelt beeinflussen, und dabei auf seine Erfahrungen als CEO und APPLiA-Präsident zurückgreifen.