Yadea wird Namenspartner des BMX Freestyle Park Contests bei der FISE Xperience Series 2022 und sorgt für Geschwindigkeit und Leidenschaft in Thonon-les-Bains und Le Havre

Sowohl die Athleten als auch die Zuschauer der FISE Xperience Series 2022 werden von einigen der beliebtesten E-Scooter von Yadea begrüßt und haben die Möglichkeit, diese batteriebetriebenen Zweirad-Biester aus erster Hand zu erleben. Dies ist Teil der Bemühungen der Marke, die Kultur und den Geist des Actionsports bei einem der am meisten erwarteten Wettbewerbe zu feiern, der Skateboard-, Roller-, Scooter- und BMX-Fahrer weltweit vereint.

THONON-LES-BAINS, Frankreich, 17. August 2022 /PRNewswire/ -- Yadea, die weltweit führende Marke für elektrische Zweiräder, ist als Namenspartner der Xperience Series BMX Freestyle Park Wettbewerbe des Festival International de Sports Extremes (FISE) in Thonon-Les-Bains (13.-15. August) und Le Havre (26.-28. August) in Frankreich gekommen, wo die Urban-Sportler aus aller Welt ihre besten Tricks zeigen werden, um die Welt zu beeindrucken.

Der 1997 in Montpellier ins Leben gerufene FISE ist eine der größten Sportveranstaltungen Frankreichs und hat in den letzten zwei Jahrzehnten unzählige Athleten angezogen, die die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit ausreizen und weltweit Millionen von Menschen inspirieren.

Durch die Partnerschaft mit dieser Veranstaltung möchte Yadea eine weitere Inspirationsquelle werden, indem es seine neuesten Innovationen im Bereich der E-Bikes vorstellt, die den furchtlosen und abenteuerlichen Geist der Jugendkultur verkörpern. Die Besucher der FISE Xperience Thonon-les-Bains strömten zum Stand von Yadea, um die Leistung und Geschwindigkeit der Modelle C1S pro, C1S, G5 und C-Umi zu erleben, die mit Technologien ausgestattet sind, die neue Möglichkeiten für die Elektromobilität eröffnen.

Der Elektroroller Yadea C1S ist ein wahres Kraftpaket auf der Straße, gepaart mit einem eleganten KISKA-Design, das 2020 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde. Der GTR 3.0 Nabenmotor liefert eine außergewöhnliche Beschleunigungsleistung, die es dem E-Scooter ermöglicht, 60km/h im Handumdrehen zu erreichen. Das intelligente Batteriemanagement bietet 9 Schutzstufen für die großvolumige Lithium-Ionen-Batterie, die sich durch eine größere Reichweite auszeichnet und dem Fahrer ein sicheres Gefühl bei Fahrten durch die Stadt gibt.

Ebenfalls im Rampenlicht steht das Modell G5, das Funktionalität, Leistung und Schönheit in einer klassischen und minimalistischen Struktur vereint. Es verfügt über den GTR 3.0 Breitbandmotor, der mehr als genug ist, um eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h zu erreichen; die 220mm hydraulischen Scheibenbremsen, die eine robuste Bremskraft bieten; und einen kaltgewalzten Edelstahlrahmen, der mit Elektrophorese und Sprühfilm beschichtet ist, um dem Skelett einen unvergleichlichen korrosionsfesten Wohlstand zu verleihen.

„Wir sind stolz darauf, Partner der FISE Xperience Series 2022 zu sein, deren Elemente auch Teil der DNA von Yadea sind - der Pioniergeist, die Beharrlichkeit, Grenzen zu überschreiten, und die starke Willenskraft, Herausforderungen zu meistern. Wir freuen uns, dass wir diese Gelegenheit nutzen können, um mit unserem jungen Publikum in Kontakt zu treten und die Werte zu bekräftigen, die Yadea antreibt, um seine Vision für die Zukunft der nachhaltigen Mobilität zu verwirklichen", sagte Aska Zeng, Geschäftsführerin von Yadea.

Im Laufe des letzten Jahres ist der Name Yadea bei vielen globalen Sportereignissen aufgetaucht, so auch bei der XLETIX Challenge Berlin im letzten Jahr, als ein führender Anbieter von E-Mobilitätslösungen, dessen Markenimage ein Synonym für Geschwindigkeit und Leidenschaft ist. Durch Partnerschaften mit den wichtigsten europäischen Sportwettbewerben hat sich Yadea als innovatives und lokalisiertes Unternehmen etabliert. Mit Blick auf die Zukunft wird Yadea seine internationale Markenstrategie weiter vorantreiben, um den grünen Lebensstil in Europa zu fördern und den lokalen Verbrauchern eine neue Form des städtischen Pendelns zu ermöglichen.

Informationen zu Yadea

Yadea ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von elektrischen Zweiradfahrzeugen. Bis heute hat Yadea Produkte an 60 Millionen Nutzer in über 90 Ländern verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 40.000 Einzelhändlern weltweit.