UBS stuft Uniper auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Uniper nach Quartalszahlen auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Arie sprach in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion von Kommentaren des schwer angeschlagenen Energiekonzerns, die wohl etwas negativer als erwartet gewesen seien. Die Grundzüge der Prognose hätten den Erwartungen wohl entsprochen, aber die Quartalszahlen zeigten zahlreiche fortgesetzte Herausforderungen in den verschiedenen Geschäftsbereichen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 06:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 06:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Uniper Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -7,45 % auf 7,21EUR erreicht.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sam Arie

Analysiertes Unternehmen: Uniper

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m