BERENBERG stuft AB Inbev auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für AB Inbev nach den Quartalsberichten der Getränkehersteller auf "Buy" mit einem Kursziel von 81,30 Euro belassen. Diese seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Javier Gonzalez Lastra in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die positiven Überraschungen hätten die negativen überwogen. Unter den Bierbrauern bleibe AB Inbev sein bevorzugter Titel./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 11:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,26 % auf 53,89EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Javier Gonzalez Lastra

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 81,30

Kursziel alt: 81,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m