BERENBERG stuft DIAGEO auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo nach den Quartalsberichten der Getränkehersteller auf "Hold" mit einem Kursziel von 4160 Pence belassen. Diese seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Javier Gonzalez Lastra in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die positiven Überraschungen hätten die negativen überwogen. Diageo habe im zweiten Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen gar "spektakulär" übertroffen./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 11:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,43 % auf 46,60EUR erreicht.