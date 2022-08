BARCLAYS stuft Brenntag auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. In einem günstigsten Szenario könne sich der Aktienkurs des Chemikalienhändlers auf 140 Euro verdoppeln, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Und zwar dann, wenn der Markt die Wachstumsprognose des Unternehmens für bare Münze nimmt, während er gegenwärtig noch in Sorge um die Preise sei./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 17:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,20 % auf 71,00EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Stewart

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m