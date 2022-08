Kia gibt Preis und Ausstattungsdetails des EV6 GT* bekannt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Frankfurt (ots) -- Elektro-Crossover mit der Fahrdynamik eines Supersportwagens: 3,5 Sekunden bisTempo 100, Spitze 260 Stundenkilometer- 430 kW (585 PS) und Hochleistungsfahrwerk inklusive Drift-Modus- Echte Langstreckenqualitäten durch 424 Kilometer** Reichweite und800-Volt-Schnellladetechnologie- Serienmäßige Vollausstattung, Grundpreis 69.990 Euro***, ab sofort bestellbarSelten wurde ein Kia-Modell mit so großer Spannung erwartet wie der EV6 GT, dasbisher stärkste Serienmodell der Marke, das die Fahrdynamik einesSupersportwagens mit Crossover- und Grand-Tourer-Qualitäten verbindet. Und derSieg des EV6* bei der Wahl zu Europas "Car of the Year 2022" hat die Zahl derKaufinteressenten, die den Crossover-Sportler schon seit der EV6-Weltpremiere imMärz 2021 vorab reservieren konnten, weiter wachsen lassen. Mit der Folge, dassvorübergehend keine weiteren Reservierungen mehr angenommen wurden. Das ändertsich jetzt: Kia hat nun die Ausstattungsdetails und den endgültigen Preis desEV6 GT bekanntgegeben und damit offiziell den Verkauf gestartet. Kunden könnenden 430 kW (585 PS) starken Stromer jetzt wieder ordern. Der Grundpreis desserienmäßig voll ausgestatteten Kia EV6 GT beträgt 69.990 Euro*** und reduziertsich gemäß den zum Zeitpunkt der Zulassung geltenden Förderregelungen. Die7-Jahre-Herstellergarantie**** schließt die Antriebsbatterie***** mit ein. Damitverfügt der EV6 GT über eine der umfassendsten Herstellergarantien fürElektroautos in Europa. Die Produktion startet im September, die erstenAuslieferungen der Vorbestellungen an europäische Kunden sind für Ende desJahres geplant."Kia setzt mit dem EV6 GT neue Maßstäbe im Crossover-Segment", sagt ThomasDjuren, Geschäftsführer von Kia Deutschland. "Unsere Marke verfolgt konsequentdas Ziel, ein führender Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen zu werden. Mitdem EV6 GT liefert Kia den Beweis dafür, dass ein vollelektrischer CrossoverFahrspaß und Begeisterung in bisher nicht gekannter Art und Weise bieten kann."Drehfreudiger Antrieb mit innovativem Heckmotor, Akkuladung in 18 MinutenDer knapp 4,70 lange, allradgetriebene Crossover, der auf der neuenElektroplattform E-GMP (Electric-Global Modular Platform) basiert, ist dassprintstärkste Modell in der gesamten Hyundai Motor Group, zu der Kia gehört. Erbeschleunigt in 3,5 Sekunden auf Tempo 100 und fährt in der Spitze 260Stundenkilometer. Der Schlüssel zur Hochgeschwindigkeitstechnologie des EV6 GTliegt in seiner Drehfreudigkeit: Die beiden Motoren an der Vorder- undHinterachse erreichen mit bis zu 21.000 Umdrehungen pro Minute außergewöhnlichhohe Drehzahlen. Der Frontmotor wurde vom EV6 übernommen. Das neue, innovative