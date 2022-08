Klimaneutrale KEBA Ladestationen jetzt auch für das italienische 1,5MW-Hypercar Fulminea

Linz (ots) - KEBA und Automobili Estrema geben Partnerschaft bekannt



Im Zuge eines Besuches des Automobili Estrema CEO Gianfranco Pizzuto bei KEBA

wurde bekanntgegeben, dass der österreichische Spezialist für Ladeinfrastruktur

der ausgewählte Partner von Automobili Estrema im Bereich Laden ist. Stolz und

überzeugend berichtete der italienische Elektromobilitäts-Pionier und Investor,

der sich bereits seit 2007 für die Elektromobilität einsetzt, über seine

Vorhaben. Mit der in Italien ansässigen Auto-Manufaktur Automobili Estrema will

er Ende 2023 das erste zweisitzige Elektro-Sportmobil Fulminea nach Kalifornien

ausliefern. Der Fulminea ist ein 1,5 MW (2039 PS) starkes Hypercar, das sich

durch ein besonders innovatives, hybrides, kompaktes und sicheres Batteriesystem

auszeichnet. Mit aus der Formel E bekannten Supercaps wird das Fahrzeug von Null

auf 320 km/h in weniger als 10 Sekunden beschleunigt.



KEBA und Automobili Estrema - zwei Pioniere in der Elektromobilität





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ungefähr zur gleichen Zeit, nämlich 2009 und 2007, begannen KEBA und derSüdtiroler Geschäftsmann Gianfranco Pizzuto sich in der Elektromobilität zuengagieren. Pizzuto war erst Investor von Fisker Automotive, prägte dieGeschichte des Fisker Karma Hybridsportwagen wesentlich mit und wickeltezahlreiche Elektromobilitätsprojekte weltweit ab. So begleitete erbeispielsweise Ionity in Italien beim Infrastruktur-Aufbau und durchquerte miteinem Prototypen des Fiat 500e halb Europa. 2018 wurde er als Brand Ambassadormit dem Launch des Jaguar I-PACE Modells in Italien beauftragt. Heute istGianfranco Pizzuto unter anderem auch als internationaler Keynote Speaker,Kolumnist und eMobility Influencer aktiv.Mit seinem Unternehmen Automobili Estrema plant Pizzuto nächstes Jahr den Launchdes Hypercars "Fulminea", ein vollelektrischer Supersportwagen mit über 2000 PSund innovativer Batterietechnik. Weitere Modelle sollen folgen.Bei KEBA Energy Automation steht Nachhaltigkeit im Vordergrund. Wie dies miteiner Kooperation rund um das Thema Hypercars zusammenspielt, erklärt ChristophKnogler, CEO KEBA Energy Automation GmbH, folgendermaßen: " Um die Abkehr vonfossilen Energieträgern gesamtheitlich umzusetzen, müssen alternative saubereEnergiequellen in alle Bereiche der Mobilität und in alle Use-Cases vorstoßen.Unser Fokus ist dabei der Personenkraftwagen in all seinen Ausprägungen. VomKleinstwagenkonzept über das Alltagsfahrzeug, den SUV bis hin zu Sportwagen, zudenen auch Hypercars gehören. Dort, wo es Nachfrage gibt, soll es auch passendeElektromobilitätslösungen geben. Hier leisten wir unseren Beitrag. "Gianfranco Pizzuto schließt sich dieser Sichtweise an: " Im Bereich der