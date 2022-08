Wirtschaft BA-Chefin Nahles will in Krise weiter auf Kurzarbeit setzen

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, will in der Krise weiter auf Kurzarbeit setzen. "Kurzarbeit heißt immer Hoffnung, dass die Krise zu Ende geht", sagte sie der "Zeit".



Kurzarbeit könne zwar nicht die Krise lösen, "aber wenn wir uns von Putin nicht in die Knie zwingen lassen, wenn wir es mit Energiesparen und anderen Maßnahmen absehbar schaffen, unabhängig vom russischen Gas zu werden, bleibt Kurzarbeit das Mittel der Wahl". Das Verfahren müsse vereinfacht werden, fügte Nahles hinzu. Die Energiekrise könne dazu führen, dass Arbeit nachhaltiger werde, weil die Kosten der Energie internalisiert würden.