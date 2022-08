girocard-Halbjahreszahlen 2022 über drei Milliarden Bezahlvorgänge an mehr als einer Million Bezahlterminals (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Die girocard der Deutschen Kreditwirtschaft verzeichnet

erneut ein starkes Plus bei den Transaktions- und Umsatzzahlen und bestätigt

damit ihre Position als führendes elektronisches Bezahlmedium an der Ladenkasse.

So bezahlen Verbraucher:innen immer häufiger mit girocard: In der ersten

Jahreshälfte 2022 verzeichnete sie rund 3,17 Milliarden Transaktionen - ein Plus

von rund 17,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (2,71 Milliarden). Der

Umsatz lag mit mehr als 134 Milliarden Euro rund 17,9 Prozent über dem Umsatz

des ersten Halbjahres 2021 (114 Milliarden Euro). Auch der Handel bietet

vermehrt Zahlungen im girocard-System an: Erstmals gab es über eine Million

Akzeptanzpunkte (bis zu rund 1.023.000 aktive Terminals monatlich) - sprich

elektronische Kassen, an denen Verbraucher:innen mit girocard bezahlten. Damit

ist die Zahl der aktiven Bezahlterminals im ersten Halbjahr 2022 um rund 11,0

Prozent höher als in den ersten sechs Monaten 2021 und zeigt die hohe Akzeptanz

des Systems durch den Handel.



Mittlerweile ist das kontaktlose Bezahlen für viele eine Selbstverständlichkeit

geworden. Die Zahlen des ersten Halbjahres zeigen, dass es inzwischen im Alltag

verankert ist und sich auf einem hohen Niveau eingependelt hat. Insgesamt wurden

rund drei Viertel (74,3 Prozent) aller Transaktionen kontaktlos durchgeführt -

mit Karte, Smartphone und Smartwatch. Im ersten Halbjahr 2021 waren rund 64,1

Prozent aller girocard- Transaktionen kontaktlos. Das entspricht einem Zuwachs

um rund 10 Prozentpunkte. Kontaktloses Bezahlen, insbesondere mit der digitalen

Karte, steht deshalb auch im Fokus aktueller Weiterentwicklungen, zum Beispiel

für den Weg der girocard in den Online-Handel.