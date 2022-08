Das Wohnungsbaugeschäft in den USA ist im Juli abgesackt. Die Zahl der neubegonnenen Bauprojekte fiel der Jahresprognose um 9,6 Prozent auf 1,1466 Millionen, wie das Handelsministerium mitteilte. Das sind fünfmal weniger Projekte, als noch im Juni geschätzt. Auch der Hausmarktindex des Wirtschaftsverbandes der NAHB (National Association of Home Builders) fiel mit 49 Punkten sechs Punkte schlechter aus, als Volkswirte erwartet hatten.

Die Stimmung am US-Hausbaumarkt kühlt sich ab. Das nimmt den Druck von den US-Notenbanken. Sie hatten die hohen Inflationsraten zuletzt mit großen Zinsschritten bekämpft. Der Leitzins bewegt sich derzeit in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent. Die US-Notenbank Federal Reserve hat weitere Zinsschritte für September angekündigt. Das treibt jedoch auch die Hypotheken in die Höhe - in Kombination mit den hohen Kosten für Baumaterial platzt damit für viele Menschen der Traum vom Eigenheim.