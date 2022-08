Stuttgart (ots) - Energie zu sparen ist das Gebot der Stunde - und auch beim

Hausbau ein wichtiges Thema. Eine ressourcenschonende Bauweise und der Einsatz

erneuerbarer Energieträger können die Kosten für Klima, Strom- und

Wärmegewinnung nachhaltig niedrig halten.



Angehende Wohneigentümer achten vor allem dann auf Klimaschutz und

Nachhaltigkeit, wenn die Kosten dadurch langfristig geringer sind, wie die LBS

in ihrer aktuellen bundesweiten Immobilienmarktanalyse feststellt. Am

wichtigsten ist ihnen demnach, durch die Maßnahmen und Technologien die

Energieausgaben zu senken und staatliche Fördermittel nutzen zu können. Aber

auch der Werterhalt der eigenen vier Wände spielt eine Rolle sowie die

Verwendung ökologischer Baustoffe, die zu einem gesunden Raumklima beitragen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Laut KfW-Energiewendebarometer 2021 nutzten zwar nur 30 Prozent der Mieter einesHauses, aber 41 Prozent der Eigentümer in Deutschland im vergangenen Jahrbereits mindestens eine nachhaltige Technologie wie Solarthermie, Photovoltaikoder Wärmepumpen zur Energiegewinnung - Tendenz steigend. Denn die meistenHaushalte in Deutschland finden die Energiewende wichtig oder sehr wichtig. Daskann Albrecht Luz von der LBS bestätigen: "Früher hat man Nachhaltigkeit ehermit Verzicht verbunden, heute bringt ein klimafreundlich gebautes Haus einerhebliches Plus an Lebens- und Wohnqualität. Und wegen der langfristigniedrigeren Betriebskosten lohnt es sich auch finanziell, in ein nachhaltigesEigenheim zu investieren."Nachhaltiges Bauen dank Energie- und RessourceneffizienzDen Gebäuden kommt bei der Energiewende eine hohe Bedeutung zu. So ist derImmobilien- und Bausektor für rund 35 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschlandverantwortlich. Allein die Herstellung von Baumaterialien wie Zement oder Stahlist sehr energie- und ressourcenintensiv. Deshalb muss bei derEmissionsberechnung unter Nachhaltigkeitsaspekten der gesamte Lebenszyklus einesGebäudes betrachtet und neben der Energie, die das Gebäude während seinerNutzungszeit ausstößt auch die sogenannte graue Energie mit eingerechnet werden.Dazu zählen der Energieaufwand und die Emissionen, die vor und während derBauzeit sowie beim Rückbau eines Gebäudes und der Entsorgung der Baumaterialienanfallen.Diesen Ansatz verfolgt auch die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude(BEG): So kann für den Bau oder Kauf eines neuen Effizienzhauses 40 mitNachhaltigkeits-Klasse ein zinsgünstiger Kredit mit Tilgungszuschuss beantragtwerden. Die Voraussetzung hierfür ist das Qualitätssiegel "NachhaltigesGebäude", für das verschiedene Kriterien zu erfüllen sind. Wo bisher allein die