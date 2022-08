Reinhold Würth Ukraine-Krieg ist größte Krise meines Unternehmerlebens (FOTO)

Berlin (ots) - Der schwäbische Schraubenmilliardär Reinhold Würth (87) fürchtet

angesichts des Krieges in der Ukraine um den Wohlstand und die Sicherheit in

Europa. "Ich bin in einem Ausmaß besorgt wie nie in meinen 73 Berufsjahren",

sagte er im Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin CAPITAL (Ausgabe 09/22, EVT 18.

August). "Was sich da zusammenbraut! Ob wir schon in einem Dritten Weltkrieg

sind? Ich weiß es nicht. Aber die Situation erscheint mir fast unlösbar." Er

fügte hinzu: "Ich hoffe bloß, dass in einem halben Jahr noch alles steht, was

wir hier aufgebaut haben. " Ein nächster Weltkrieg sei so denkbar wie nie in

seinem Leben. Angesprochen auf einen mögliche neuen Eisernen Vorhang in Europa

sagte er: "Ich hoffe, dass ein solcher Vorhang nicht am Atlantik ist."



Management-Buy-Out in Russland