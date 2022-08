Warum sich der Aktienmarkt derzeit so positiv entwickelt, zeigt eine Auswertung der Berichtssaison der US-Unternehmen. Knapp 80 Prozent der im S&P 500 gelisteten Unternehmen berichteten bessere Zahlen als erwartet. Diese positive Überraschung preisen die Investoren nun im Nachgang in die Kurse ein. Aus geldpolitischer Sicht stehen heute Abend die Protokolle der letzten US-Notenbanksitzung zur Veröffentlichung an, die allerdings die erwartete aggressive Gangart der Fed im Kampf gegen die Inflation mit weiteren Zinserhöhungen lediglich bestätigen sollten. Das Überraschungspotenzial hält sich daher in Grenzen.

An den Börsen bleibt die Stimmung weiter positiv. Im Deutschen Aktienindex steht eventuell schon für den heutigen Handelstag die runde 14.000er Marke auf der To-Do-Liste der Anleger. Damit begibt sich der Index dann aber auch in eine Zone, in der neben der psychologischen Hürde auch mehrere große Widerstände liegen, so dass aus technischer Sicht zunächst ein Rücksetzer nicht verwunderlich wäre, sollte der Markt oben anstoßen.

Positive Stimmung an der Börse hält an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer