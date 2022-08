Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 17.08.2022

Kursziel: 19,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat am 17.08.2022 die Coverage von Clean Logistics SE (ISIN: DE000A1YDAZ7/ Bloomberg: SD1 GR) aufgenommen. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie mit einem ADD-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 19,00.



Zusammenfassung:

Clean Logistics SE (CL) stellt Nutzfahrzeuge (schwere Sattelzugmaschinen und Busse) mit emissionsfreiem Antrieb her. Grundlage dafür ist ein selbst entwickeltes innovatives Antriebskonzept aus Wasserstoff-Brennstoffzelle, Batterie, Elektro-Achs-Motor, und eigener Steuerungssoftware. Bei den Wasserstofftanks plant CL zukünftig auch den Einsatz der Kryogas-Technologie, die schweren Lkw durch ihre hohe Speicherdichte Reichweiten von 1.000 km ermöglichen soll. CL hat ein Konversionskonzept entwickelt, das den Nutzfahrzeugantrieb von Diesel auf Wasserstoff konvertiert. Nach der Übernahme des holländischen Lkw-Herstellers GINAF wird CL auch als OEM für emissionsfreie Nutzfahrzeuge auftreten. Im August vereinbarte CL mit GP Joule einen Rahmenvertrag zur Lieferung von 5.000 Wasserstoff-Lkw für den Zeitraum 2023-2027. Das Gesamtvolumen des Vertrags liegt im unteren einstelligen Milliarden-Euro-Bereich und stellt nicht weniger als den Durchbruch von CL auf dem Markt für emissionsfreie Lkw dar. Die Auslieferung erster Fahrzeuge soll in Q3/23 beginnen. Allein dieser große Rahmenvertrag sichert CL den großvolumigen Absatz emissionsfreier Lkw und damit verbundene Kostensenkungen bei der Komponentenbeschaffung. Wir erwarten ein über Jahre kräftiges Wachstum des Umsatzes. Nach der Übernahme von GINAF gehen wir für 2022 von einem Umsatz von ca. EUR6 Mio. und 2023 von ca. EUR57 Mio. aus. Für 2024 unterstellen wir ca. 500 Konversionen und einen Umsatz von EUR218 Mio. Bei angenommenen 1.400 Konversionen im Jahr 2025 ergibt sich ein Umsatz von EUR467 Mio. Wir rechnen damit, dass CL ab 2025 positive operative Ergebnisse erzielt (2025 EBIT: EUR11,4 Mio.). Auf der Basis eines DCF-Modells sehen wir den fairen Wert bei EUR19 pro Aktie. Wir nehmen die Coverage mit einem Hinzufügen-Rating auf.



Rating: Hinzuf

Analyst:

Kursziel: 19,00 Euro