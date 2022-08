Unternehmerlegende Reinhold Würth hat in sieben Jahrzehnten 189 000 Briefe geschrieben - jeder wird nummeriert (FOTO)

Berlin (ots) - Wenn ein Brief von Reinhold Würth (87) kommt, ist es oft wichtig

oder ernst. Sei es, dass eine Zahl falsch ist - oder er mit einer Entscheidung

nicht zufrieden ist. Kurz gesagt: Seine Briefe werden im Unternehmen und der

Familie geachtet und gefürchtet. Nun hat er in einem Interview mit dem

Wirtschaftsmagazin CAPITAL (Heft 9, EVT 18. August) erstmals erzählt, dass er

seine Briefe nummeriert - und auch verraten, wie viele Schreiben er in den gut

siebzig Jahren heute verfasst hat. "Standard ist der Brief, das ist bei mir

Tradition. Ich bin jetzt bei 189 000 ", sagte der Unternehmer. In seinen Briefen

gehe es sowohl um strategische Fragen als auch um Nebensächlichkeiten - etwa

leere Seifenspender in einer Firmenrepräsentanz in Berlin.



Erstmals Interview mit drei Generationen der Schraubendynastie