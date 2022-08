(PLX AI) – Colplast Q3 EBIT margin 30% vs. estimate 30.8%.Outlook FY organic growth 6-7%Outlook FY capex DKK 1,200 millionOutlook FY EBIT margin 28-29%Q3 organic growth 8% vs. estimate 6.6%Q3 revenue DKK 5,849 million vs. estimate DKK 5,723 …

Coloplast Organic Growth Better Than Expected, but Margins Still Lag Consensus

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer