BERLIN (dpa-AFX) - Zu strenge Vorgaben beim Denkmalschutz bremsen aus Sicht von Branchenverbänden zunehmend den Ausbau der Windkraft in Deutschland aus. Schätzungsweise zehn Prozent der bundesweit in Genehmigungsverfahren befindlichen Projekte würden durch Denkmalschutz be- oder verhindert, sagte der Vorsitzende der Wirtschaftsverbands Windkraftwerke, Lothar Schulze, am Mittwoch in Berlin. Es bestehe Handlungsbedarf vor allem auf Ebene der Länder.

Ende 2021 hätten sich Projekte von insgesamt 10 Gigawatt Leistung in der Genehmigung befunden, davon seien mindestens 1 Gigawatt blockiert oder es drohe ihnen aus Denkmalschutzgründen die Ablehnung. Zum Ende des ersten Halbjahrs 2022 beträgt der Gesamtbestand der Windenergieanlagen an Land in Deutschland nach Branchenangaben 56,8 Gigawatt.