Anleger profitieren von Call-Optionen, wenn die jeweiligen Wertpapiere im Wert steigen. Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem das Wertpapier vom Optionsinhaber gekauft werden kann. Das bedeutet, dass der aktivistische Investor und Vorsitzende von GameStop darauf wettet, dass die Aktie bis auf 80 US-Dollar steigt.

Das sagen unsere w:o-User zu Bed Bath & Beyond:

Threeways: Nur zum allgemeinen Verständnis: Ich setzte auf fallende Kurse. Pardon, dass ich wie ein Pusher schreibe! Ich will keiner sein! Aber man sieht es wirklich nicht sehr oft in einem sehr liquiden Wert, dass die implizierte Volatilität auf 277 Prozent ansteigt. Das riecht stark nach schönen Geldgeschenken. […] Dass das Unternehmen nicht in guter Form ist, dürfte jedem klar sein. Aber ob das Ding auf einen US-Dollar runtergeht, eher in die Insolvenz geht oder von einem Fonds übernommen wird? Who knows? Die Zukunft wird es weisen. Bed Bath Beyond war einmal eine super Firma. Aber wie so oft ruht sich das Management auf den Lorbeeren aus und will nicht in die Zukunft investieren (geringere Earnings) und damit die Anleger verärgern. Ich finde es immer wieder interessant, dass vor allem in den USA Investoren mehr ein Interesse haben eine Firma über Dividenden auszubluten, als eine stabile Kapitalstruktur zu erhalten.