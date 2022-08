Nachdem die Abwärtsphase durch den Corona-Crash im Bereich von 28,68 Euro bei Brenntag gestoppt werden konnte, stieg das Papier binnen weniger Monate auf ein Rekordhoch von 87,40 Euro bis Ende August letzten Jahres an. Seitdem herrscht ein untergeordneter Abwärtstrend im Rahmen einer Konsolidierung und reichte an die Hochs aus Anfang 2015 und den EMA 200 auf Wochenbasis runter. Doch bereits seit einigen Wochen tendiert die Aktie wieder deutlich aufwärts und begab sich in den Bereich ihres Abwärtstrends. Ein Ausbruch darüber könnte neuerliche Kaufsignale auslösen.

Hopp oder Top

Vorläufig sollten sich Investoren keine großen Hoffnungen auf einen unmittelbaren Ausbruch machen, erst nach einem Rücksetzer zurück in den Bereich von 66,00 Euro könnten genug Kräfte aktiviert werden, um anschließend einen Ausbruch zu vollziehen. Im Erfolgsfall könnte dies mit einem Kaufsignal zunächst in Richtung von 67,62 und darüber an die etwas größere Hürde von 79,40 Euro einhergehen. Hierfür würden sich dann entsprechende Long-Position anbieten. Sollte es dagegen unter 64,80 Euro abwärtsgehen, würden die Rückfallrisiken auf 63,14 Euro dagegen merklich zunehmen. Der weitere Werdegang müsste an entsprechender noch ausgewertet werden.