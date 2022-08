FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nach den jüngsten Kursverlusten weiter stabilisiert. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Vortag die jüngste Talfahrt bereits gestoppt hatte, hielten sich die Bewegungen zur Wochenmitte in Grenzen. Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,0169 US-Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0131 (Montag: 1,0195) Dollar festgesetzt.

Das britische Pfund konnte nur kurz von dem überraschend deutlichen Anstieg der Teuerung in Großbritannien profitieren. Dort ist die Inflation mit 10,1 Prozent mittlerweile zweistellig, wie aktuelle Daten für den Monat Juli zeigten. Damit wächst zwar der Druck auf die Bank of England, sich mit Zinserhöhungen noch stärker gegen die hohe Teuerung zu stemmen. Bei einer zu straffen Geldpolitik läuft die Zentralbank aber Gefahr, das Land in eine Rezession zu stürzen. Die Wirtschaft Großbritanniens war im zweiten Quartal leicht geschrumpft.