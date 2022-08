(neu: mehr Details und Hintergrund)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Schwache Geschäftszahlen haben die Aktien von Uniper nach der jüngsten Stabilisierung am Mittwoch wieder unter Druck gesetzt. Der angeschlagene Energiekonzern sieht nach einem Milliardenverlust im ersten Halbjahr wegen ausbleibender russischer Gaslieferungen kurzfristig keine Besserung. Für 2022 rechnet er daher mit einem negativen Ergebnis, gab wegen des volatilen Marktumfelds aber keine konkrete Prognose ab. Im kommenden Jahr soll es Finanzchefin Tiina Tuomela zufolge zwar wieder bergauf gehen. Die Gewinnschwelle sei aber erst 2024 in Sicht.

Obwohl am Markt bereits mit hohen Halbjahresverlusten gerechnet worden war, sackten die Uniper-Titel bereits in den Anfangsminuten um zehn Prozent auf 6,975 Euro ab. Am Gesamtmarkt gingen die Anleger am Mittwoch nach gutem Lauf ebenfalls wieder in die Defensive, wie Kursverluste auch bei den Indizes der Dax -Familie zeigten. Die Uniper-Aktien behaupteten sich immerhin deutlich oberhalb des rund drei Wochen alten Rekordtiefs von 5,64 Euro. Um die Mittagszeit konnten sie bei 7,24 Euro ihr Minus auf rund sechseinhalb Prozent eindämmen, blieben aber Schlusslicht im MDax .