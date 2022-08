Auszeichnung Klüh erneut zum Top-Arbeitgeber gekürt

Düsseldorf (ots) - Der Multiservice-Anbieter Klüh zählt zu den besten

Arbeitgebern der deutschen Facility Management-Branche. In der Studie

"Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2022" des F.A.Z.-Instituts und des

Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung wurde das Düsseldorfer

Familienunternehmen als eines von drei im Bereich infrastruktureller

Dienstleistungen zum vierten Mal ausgezeichnet.



Besonders punkten konnte Klüh dabei u.a. mit beruflichen

Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Belegschaft über Seminare, Workshops und

Trainings in der unternehmenseigenen TÜV-zertifizierten Klüh Akademie - sowie

Meister-Ausbildungen und Fernstudien-Lehrgängen, von denen viele über ein

eigenes E-Learning-Tool vermittelt werden, das schon mehrfach mit dem Comenius

Award der Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. ausgezeichnet

wurde. Ferner bietet Klüh seinen Mitarbeitenden ein attraktives Gehalt, einen

sicheren Arbeitsplatz und flexible Arbeitszeitmodelle. Hinzu kommen zusätzliche

Benefits wie Zuschuss zur Betrieblichen Altersvorsorge oder die Klüh-Plus-Card,

die Mitarbeitenden Privatpatientenkomfort ermöglicht. Als Unterzeichner der

Charta der Vielfalt fördert Klüh zudem eine Unternehmenskultur, in der Vielfalt,

Respekt und Wertschätzung gelebt werden.