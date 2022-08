Hamburg (ots) - Die neue Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, AndreaNahles, will in der Krise weiter auf Kurzarbeit setzen. In einem Interview mitder Wochenzeitung Die ZEIT sagt Nahles: "Kurzarbeit kann nicht die Krise lösen,aber wenn wir uns von Putin nicht in die Knie zwingen lassen, wenn wir es mitEnergiesparen und anderen Maßnahmen absehbar schaffen, unabhängig vom russischenGas zu werden, bleibt Kurzarbeit das Mittel der Wahl. Denn: Kurzarbeit heißtimmer Hoffnung, dass die Krise zu Ende geht." Das Verfahren müsse vereinfachtwerden, so Nahles.Die Energiekrise könne dazu führen, dass Arbeit nachhaltiger werde, weil dieKosten der Energie internalisiert würden. "Wenn Sie mich fragen, ob unser Planetsich diese Form der Arbeit und des Wirtschaftens weiterhin leisten kann, sageich: Nein. Wir haben in dieser Phase des Kapitalismus energetische Kosten undNachhaltigkeitsprobleme externalisiert", sagte die ehemalige SPD-Vorsitzende.Das müsse anders werden. Eine "Null-Wachstums-Strategie" werde aber nichtfunktionieren.Die BA-Chefin stellt klar, dass sie im Zusammenhang mit SozialtransfersSanktionen weiterhin für ein notwendiges Mittel hält, auch wenn diese nicht imMittelpunkt der Arbeit der BA stünden: "Wenn man die Hilfe beansprucht, dieandere Arbeitnehmer erwirtschaften, ist das Mindeste, dass man versucht, sich zubeteiligen."Eine Übergewinnsteuer lehnt Nahles ab. Im System einer sozialen Marktwirtschafthabe man darauf keinen Zugriff. "Es ist aber auch ein demokratisches System, indem wir leben. Wären wir in China oder in Russland, wäre das etwas anderes. Aberdas sind wir zum Glück nicht."Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: mailto:presse@zeit.de).Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9377/5298950OTS: DIE ZEIT