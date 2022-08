Börsenumsätze – Markterholung und Volatilitätsrückgang

Nach dem Börseneinbruch im Vormonat zeigten die Aktien­märkte im Juli deutliche Erholungstendenzen. Insbesondere die US-Börse erreichte gemessen am S&P 500 Index einen kräftigen Kurszuwachs von gut neun Prozent. Der heimi­sche DAX hinkte dieser Entwicklung hinterher, konnte aber immerhin um 5,5 Prozent zulegen. Die impliziten Volatilitä­ten nahmen im Einklang mit dieser Beruhigung ab. Jenseits des Atlantiks reduzierte sich das „Angstbarometer“ VIX um ein Viertel und hierzulande sank der VDAX-NEW im Monats­verlauf um 20,0 Prozent.

In diesem Umfeld summierten sich die Umsätze mit struktu­rierten Wertpapieren an den Börsen Stuttgart, Frankfurt und gettex auf gut 3,9 Mrd. Euro. Dies entsprach einem Rückgang gegenüber dem Vormonat um 14,2 Prozent. Dabei nahm das Ordervolumen der Anlageprodukte überdurchschnitt­lich um 25,8 Prozent ab, sodass auch der Marktanteil des Segments auf 22,6 Prozent sank (Vormonat 26,1 Prozent). Hebelprodukte verzeichneten derweil ein geringeres Umsatz­minus von nur 10,1 Prozent zum Vormonat und steigerten ih­ren dominierenden Anteil an den gesamten Börsenumsätzen mit strukturierten Wertpapieren auf 77,4 Prozent (Vormonat 73,9 Prozent).