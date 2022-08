In dem Bestreben, ein globaler Autogigant zu werden, setzt der chinesische Elektroautohersteller BYD seinen Expansionsweg konsequent fort: Nach Norwegen, Schweden, Deutschland, Israel und Thailand rollen die Elektroflitzer aus Shenzhen bald auch in Dänemark und Kambodscha über die Straßen. In Dänemark hat BYD nun mit der Nic. Christiansen Gruppe einen Deal abgeschlossen, die sich um den lokalen Vertrieb der E-Autos kümmern wird.

Damit wird BYD immer mehr zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für Tesla und Co. auch außerhalb seines Heimatmarktes. Dort ist der Autobauer mit einem Anteil von 28 Prozent bereits die dominante EV-Macht. Im Reich der Mitte rollen sowohl batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) als auch Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV) von den BYD-Fließbändern.