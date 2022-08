Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) -- Chemisch-pharmazeutische Industrie spart an der Forschung- Corona und Energiekrise fordern mehr Innovationen- Innovationsstandort Deutschland verliert an Attraktivität- Mehr Tempo bei Genehmigungen - weitere Informationen(https://www.vci.de/themen/forschung/agile-foerderverfahren-reallabor.jsp)- Grafik: http://www.vci.de/infografikenNie wurde so viel Innovationsengagement der chemisch-pharmazeutischen Industrieeingefordert wie in der aktuellen Situation. Denn exzellenteZukunftsinvestitionen sind zwingend notwendig, um den wirtschaftlichenBeschränkungen der Krisenjahre etwas entgegenzusetzen. Dieses Fazit zog ThomasWessel, Vorsitzender des Ausschusses Forschung, Wissenschaft und Bildung imVerband der Chemischen Industrie (VCI), auf einer Pressekonferenz in Frankfurt."Corona, Probleme in den Lieferketten und die Energiekrise erfordern innovativeLösungen aus der Chemie. Aber die aktuellen Herausforderungen setzen dieErtragslage der Unternehmen erheblich unter Druck", sagte Wessel. Vor diesemHintergrund justiert die chemisch-pharmazeutische Industrie ihreForschungsetats. Der VCI prognostiziert daher, dass die Aufwendungen fürForschung und Entwicklung (FuE) 2022 trotz des steigenden Innovationsbedarfsnicht ausgeweitet werden. "Es besteht sogar die Gefahr, dass der langfristigepositive Trend bei den Forschungsausgaben nicht fortgesetzt wird, denn derInnovationsstandort Deutschland büßt weiter an Attraktivität ein", warnteWessel.Im vergangenen Jahrzehnt stiegen die Forschungsetats der Branchedurchschnittlich um 5 Prozent pro Jahr. Seit 2020 ist dieser Trend wegen derPandemie und des Krieges in der Ukraine gestoppt. Die Branche investierte 2021rund 13,2 Milliarden Euro in FuE. Die Unternehmen konnten zwar verschobeneProjekte nachholen; das Niveau des Jahres 2019 wurde aber noch nicht wiedererreicht. Der Druck auf die Innovationsausgaben steigt weiter. Und die Hoffnungauf eine weitere Erholung ist verflogen."Zudem bremsen hausgemachte Probleme den Innovationsprozess in Deutschlanddauerhaft aus", so Wessel. Laut aktueller VCI-Mitgliederumfrage bewerten 65Prozent der Unternehmen die politischen Rahmenbedingungen für Forschung alsnegativ oder sehr negativ für ihre Innovationstätigkeit. Dabei könne diechemisch-pharmazeutische Industrie wichtige Beiträge leisten, um dieHerausforderungen der Zukunft zu bewältigen - in der Energieforschung, bei neuenMaterialien, in der Katalyse oder im Bereich Gesundheit und Biotechnologie.Wessel: "Eine Abwanderung von Forschungstätigkeit aufgrund schlechterStandortbedingungen ins Ausland muss die Politik verhindern, will Deutschland im