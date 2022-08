Start-up-Krise trifft Klarna-Mitarbeiter / Beteiligungen verlieren an Wert / Programme schlecht an deutsches Recht angepasst (FOTO)

Berlin (ots) - Das einstige Vorzeige-Start-up Klarna steckt in der größten Krise

seiner Firmengeschichte: Die Investoren hatten den schwedischen

Zahlungsdienstleister massiv abgewertet - die Bewertung fiel von 45,6 Mrd.

Dollar auf 6,7 Mrd. Dollar. Der Wertverfall von 85 Prozent macht sich auch bei

den eigenen Mitarbeitern bemerkbar. Über ein Beteiligungsprogramm hatte Klarna

seine Belegschaft teilweise in eigenen Anteilen bezahlt - auch deren Wert ist

eingebrochen.



Doch für das Team in Deutschland ist die Abwertung doppelt ärgerlich: Das

schwedische Unternehmen hat das Programm für das deutsche Steuerrecht schlecht

konstruiert - die Mitarbeiter mussten in den vergangenen Monaten weit mehr

Steuern und Abgaben für ihre Anteile zahlen, als diese auf dem Papier heute noch

wert sind. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin CAPITAL (Ausgabe 09/22, EVT 18.

August) unter Berufung auf Unterlagen und Gehaltsabrechnungen eines ehemaligen

Mitarbeiters, die CAPITAL und Finance Forward vorliegen. Man sei mit den

Mitarbeitern in Kontakt getreten, um die "Auswirkungen" zu erläutern, heißt es

von Klarna.