Datenschutzverstöße sind keine Kavaliersdelikte / Datenschutz auch vier Jahre nach Inkrafttreten der DSGVO oft mangelhaft / E-Learnings verbessern den Umgang von Mitarbeitenden mit Daten (FOTO)

Berlin (ots) - Auch noch vier Jahre nach Inkrafttreten der

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) kommt es immer wieder zu Verstößen im Umgang

mit personenbezogenen Daten. Neben den empfindlich hohen Geldstrafen ist vor

allem der Imageschaden für die betroffenen Unternehmen erheblich. Im letzten

Jahr sorgte etwa der Fall um Notebooksbilliger.de für Aufsehen: Der Konzern

überwachte seine Mitarbeitenden ohne Rechtsgrundlage und verletzte damit die

Rechte seiner Belegschaft. Das Bußgeld für das Vergehen wurde auf 10,4 Millionen

Euro festgelegt. Insgesamt kam es 2021 in der Europäischen Union zu 356

Verstößen täglich und es wurden DSGVO-Bußgelder in Höhe von einer Milliarde Euro

verhängt. Ein lawpilots-Whitepaper zu den größten Datenschutzverstößen 2021 und

wie solche Verstöße vermieden werden können, gibt es hier

Auch in diesem Jahr gab es bereits in der ersten Jahreshälfte einige

Datenschutzvorfälle in Europa, die Gerichte mit Bußgeldern belegt haben. Allen

voran US-amerikanische Tech-Riesen.