Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Quartalsergebnisse bzw. die heftigen Reaktionen des Marktes auf diese wirken noch nach. Die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver hat gegenwärtig Mühe, Halt zu finden.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung (02.08.) zu Pan American Silver thematisierten wir die Situation vor der Zahlenveröffentlichung. Damals hieß es unter anderem „[…]Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es dem Wert nun auch noch gelingen würde, den Kursbereich von 20,6 US-Dollar zurückzuerobern. Ein Comeback oberhalb von 20,6 US-Dollar würde der Aktie die Chance offerieren, den Vorstoß in Richtung 22,5 US-Dollar / 23,0 US-Dollar auszudehnen. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für Pan American Silver doch noch einmal unter die 17,5 US-Dollar gehen.“

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Pan American Silver setzte zunächst den Weg auf der Oberseite fort. Der Ausbruch über die 20,6 US-Dollar gelang. Die Tür in Richtung 22,5 US-Dollar öffnete sich. Bis auf knapp 21,5 US-Dollar dehnte Pan American Silver den Vorstoß noch aus, ehe die Zahlen veröffentlicht wurden und die Aktie zur Talfahrt ansetzte…

Der Markt haderte mit den Zahlen. Gewinnmitnahmen setzten ein. Die Aktie tauchte zügig unter die Unterstützung von 20,6 US-Dollar ab. Mittlerweile hat der Rücksetzer ein veritables Ausmaß angenommen. Was die Sache aus charttechnischer Sicht prekär macht, ist der Umstand, dass nun die eminent wichtige Unterstützungszone um 17,5 / 17,0 US-Dollar zur Disposition steht. Sollte es für Pan American Silver darunter gehen, könnte sich die Bewegung auf 16,0 US-Dollar respektive 14,5 US-Dollar ausdehnen. Ein Comeback der Aktie oberhalb von 22,5 US-Dollar würde das Chartbild hingegen stabilisieren.

Schauen wir uns einige Eckdaten aus dem Quartalsbericht an. Pan American Silver gab den Umsatz im 2. Quartal 2022 mit 340,469 Mio. US-Dollar an; nach 382,132 Mio. US-Dollar im 2. Quartal 2021. Die Kanadier wiesen für den Berichtszeitraum einen Nettoverlust in Höhe von -173,632 Mio. US-Dollar aus. Im Vergleichszeitraum 2. Quartal 2021 wurde noch ein Nettogewinn in Höhe von 71,241 Mio. US-Dollar verzeichnet.