Hinter der Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns ConocoPhillips liegt eine veritable Zwischenrally. Notierte die Aktie noch Mitte Juli im Bereich von 80 US-Dollar, so steht aktuell der Kursbereich um 100 US-Dollar zur Disposition. Damit hat sich auch im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 28.07. einiges getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Erholung lief durchaus vielversprechend an. ConocoPhillips konnte bereits die 90 US-Dollar überwinden, muss nun allerdings nachsetzen, um sich auch der Widerstandszone um 94 US-Dollar zu entledigen. Über kurz oder lang muss es aus charttechnischer Sicht jedoch darum gehen, den markanten Widerstandsbereich um 107,5 US-Dollar zurückzuerobern, um der Erholung Relevanz zu verleihen. […] Kurzum. Die aktuelle Erholung muss ihre Relevanz erst noch unter Beweis stellen. Ein Comeback der Aktie oberhalb von 94 US-Dollar wäre vor diesem Hintergrund wichtig. Doch erst die Rückeroberung der 107,5 US-Dollar wäre als nachhaltige Weichenstellung einzustufen. Auf der Unterseite ist der Sachverhalt klar. Die Aktie darf nicht unter das bisherige Korrekturtief von 78+ US-Dollar fallen, um nicht Gefahr zu laufen, in Bedrängnis zu geraten.“

In der Folgezeit gelang es ConocoPhillips, den zuletzt noch thematisierten Widerstandsbereich von 94 US-Dollar zu knacken. Damit öffnete sich die Tür in Richtung der psychologisch relevanten 100er Marke sowie in Richtung der markanten Widerstandszone um 107,5 US-Dollar. Das erste Etappenziel wurde mittlerweile erreicht. ConocoPhillips hat sich im Bereich von 100 US-Dollar festgesetzt; zumindest vorläufig.

Auf der Oberseite gilt es nun, das potentielle Bewegungsziel bei 107,5 US-Dollar abzuarbeiten. Allerdings mahnt das exponierte Kursniveau zur Vorsicht. Mit Blick auf die zurückliegende Zwischenrally ist jederzeit mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Um das Aufwärtsmomentum nicht zu gefährden, sollten Rücksetzer auf den Bereich von 94 / 90 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es für die Aktie darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Anfang August legte ConocoPhillips frische Quartalsergebnisse vor und zog sich hierbei sehr achtbar aus der Affäre. Das Unternehmen gab den Gesamtumsatz im 2.Quartal 2022 mit 21,989 Mrd. US-Dollar an; nach 10,211 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2021. Der Nettogewinn belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 5,145 Mrd. US-Dollar; nach 2,091 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2021.