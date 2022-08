Seite 2 ► Seite 1 von 2

Münster (ots) - Sven Schöpker ist der Inhaber und Geschäftsführer der RaumfabrikKonzept- und Ideenschmiede GmbH. An den drei Top-Immobilienstandorten Münster,Düsseldorf und Norderney leitet er ein Team aus Architekten, Innenarchitektenund Handwerkern, die hochwertige Bau- und Umbauprojekte für Privatkunden in ganzDeutschland in einem einmaligen Konzept planen und umsetzen. Seineunternehmerische Expertise gibt Sven Schöpker nach dem Modell "aus der Praxisfür die Praxis" an Handwerker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum weiter.Hier ist er äußerst erfolgreich mit einer innovativen Form derUnternehmensberatung für Handwerksbetriebe am Markt aktiv, der Mission starkesHandwerk. In persönlicher Beratung, Seminaren und einer innovativenE-Learning-Plattform äußert er sich regelmäßig zu den ThemenMitarbeitergewinnung und Fachkräftemangel.Wie aktuelle Zahlen zeigen, ist die Handwerksbranche besonders vomFachkräftemangel betroffen: Betriebe suchen händeringend nach Fachkräften undauch die Auszubildendensuche gestaltet sich schwierig. Die Vorteile einerBerufsausbildung im Handwerk sind in den vergangenen Jahren in den Hintergrundgerückt - zu Unrecht, wie Sven Schöpker findet. Mit der Mission starkes Handwerkmöchte er die Attraktivität der Branche auf ein höheres Niveau heben undBetrieben dabei helfen, geeignete Fachkräfte und Auszubildende für ihr Team zugewinnen.Mit der Raumfabrik Konzept- und Ideenschmiede GmbH führt der gelernte Tischlerselbst ein erfolgreiches Handwerksunternehmen. Er gibt Tipps, wo Betriebepotenzielle Mitarbeitende finden, sie gezielt ansprechen und letztendlich vonsich als Arbeitgeber überzeugen können. In diesem Artikel verrät Sven Schöpkerwertvolle Tipps, mit denen Handwerksbetriebe ihre Personalnot bekämpfen und neueAuszubildende für sich gewinnen können.1. Analysiere Dein Potenzial als ArbeitgeberDie Gründe, warum Fach- und Führungskräfte ein Unternehmen verlassen, sindvielfältig. Schlechte Bezahlung und Überstunden zählen zu den Hauptursachen.Auch ein schlechtes Arbeitsklima, fehlende Aufstiegschancen und mangelndeWeiterbildungsangebote führen dazu, dass Mitarbeitende kündigen. Faktoren wieeine ausgeglichene Work-Life-Balance und vor allem sinnhafte Tätigkeiten werdenimmer wichtiger. Stress und Druck sowie Diskrepanzen mit dem Vorgesetztenakzeptieren Mitarbeitende nicht mehr ohne weiteres, denn auch sie sehenWechselangebote von anderen Betrieben und die gute Bewerbungslage.Um Personalnot langfristig vorzubeugen, sollten Arbeitgeber sich folgende Fragenstellen:- Wie binde ich meine Mitarbeitende langfristig an mein Unternehmen?- Was wünschen sich Mitarbeitende in meinem Handwerksbetrieb?