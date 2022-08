KÖNIGLICHE KOMMISSION FÜR ALULA BEGRÜSST ZWEI ARABISCHE LEOPARDENJUNGEN

Alula, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Die Geburt ist ein wichtiger Meilenstein

bei der Rettung der stark bedrohten Art



Die Royal Commission for AlUla (RCU) gibt die Geburt von zwei arabischen

Leopardenjungen bekannt. Dies ist ein Meilenstein für das RCU-Zuchtprogramm.



Die Jungtiere, die jetzt zu unserem Rudel von Arabischen Leoparden gehören,

wurden in einem Aufzuchtprogramm in Gefangenschaft im Arabian Leopard Breeding

Center in Taif, Saudi-Arabien, geboren.