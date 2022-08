Dieselpreis steigt kräftig / Preis für Benzin kaum verändert / Abends tanken kann im Schnitt zwölf Cent je Liter sparen (FOTO)

München (ots) - Dieselfahrer müssen beim Bezahlen ihrer Tankrechnung wieder

tiefer in die Tasche greifen als vor einer Woche. Wie der ADAC mitteilt, kostet

derzeit ein Liter Diesel im bundesweiten Mittel 1,925 Euro und damit um 3,5 Cent

mehr als vor Wochenfrist. Das zeigt die wöchentliche ADAC Auswertung der

Kraftstoffpreise in Deutschland.



Nahezu unverändert im Vergleich zur Vorwoche ist hingegen der Benzinpreis. Für

einen Liter Super E10 müssen die Autofahrer derzeit im Schnitt 1,708 Euro

bezahlen, das ist ein Plus von 0,1 Cent.